Er hat den Kopf voller Ideen, hält es aber für viel zu früh, seine Vorstellungen vom Umbau der Innenstadt zu konkretisieren. „Wir brauchen ein Leitbild, an dem alle mitarbeiten, Unternehmer genauso wie Gastronomen, Kulturschaffende und Einzelhändler“, sagt Citymanager Constantin Weidlich. Noch führt er täglich Gespräche, will die Akteure in Kaiserslautern kennenlernen.

In den nächsten Wochen will Weidlich eine „Ladentheken-Tour“ starten und sich mit Gewerbetreibenden unterhalten, ihre Wünsche erfragen. Seit 1. April ist