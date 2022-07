Bis in den Herbst lädt das Citymanagement Kaiserslautern jeden Samstag von 19 bis 23 Uhr im Wechsel auf den Stiftsplatz oder den Unionsplatz zum gemeinsamen Tanzen ein.

Bei der „Latino Party“ warten am Samstag Salsa, Bachata, Kizomba und Co. auf eifrige Tänzerinnen und Tänzer. Unterstützt von der Lautrer Tanzszene, den lokalen Tanzschulen und vielen weiteren Anliegern sei ein unvergesslicher Sommerabend garantiert, so das Citymanagement in der Ankündigung. Damit Einsteiger mitfeiern können, wird es vor der Party ab 19 Uhr einen kostenlosen Workshop geben. Los geht es am 23. Juli auf dem Stiftsplatz, am 30. Juli dann auf dem Unionsplatz und dann immer im Wechsel weiter – bis Samstag, 24. September.