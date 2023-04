Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zwei Jahre mussten viele begeisterte Sportler darauf verzichten, nun war es endlich wieder so weit: Die nächste Ausgabe – bereits die 35. – des Kaiserslauterer Citylaufs, veranstaltet von der Running-Abteilung des 1. FC Kaiserslautern, fand am Sonntag statt. Siegerin des Elitelaufs der Frauen wurde Worke Amena. Bei den Herren gewann Eyob Solomun Berhe.

In der Regel bietet die Innenstadt von Kaiserslautern sonntags eine eher ruhige Atmosphäre. Nicht aber am vergangenen Sonntag: Zum 35. Citylauf in Kaiserslautern kamen über den Tag verteilt