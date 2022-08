Ab Montag werden in Kaiserslautern zwei Mitarbeiter der Stadtbildpflege als City-Wächter im Einsatz sein. Bei dem Versuchsprojekt geht’s um mehr Sauberkeit in der Innenstadt. Um dafür zu sorgen, können die beiden City-Wächter Verwarnungen aussprechen und Bußgelder verhängen. Nach einem Jahr soll ein Fazit gezogen werden.

Vorerst für ein Jahr befristet werden die City-Wächter während ihrer Fußstreifen Aufklärungsarbeit leisten, bei beobachteten Ordnungswidrigkeiten direkt vor Ort Verwarnungen aussprechen, bei Bedarf Ordnungswidrigkeitsverfahren eröffnen und Ansprechpartner für Bürger bezüglich beobachteter Müllablagerungen und Ordnungswidrigkeiten sein, wird in einer Pressemitteilung das Aufgabenfeld der neuen städtischen Einheit genannt.

„Das Ziel ist, in der Bevölkerung ein höheres Bewusstsein für eine saubere Stadt zu schaffen und dadurch langfristig den Umgang mit anfallendem Abfall in der Stadt zu ändern“, erklärt Bürgermeisterin Beate Kimmel. „Bei fehlender Einsicht zeigt hoffentlich ein entsprechendes Bußgeld die notwendige Wirkung.“ Zigarettenstummel, ausgekaute Kaugummis, Einweg-Kaffeebecher und auch Hundekot gehören nicht achtlos auf Straßen, Gehwegen und in Parkanlagen weggeworfen und liegengelassen, sondern sind in den dafür bereitgestellten Abfalleimern zu entsorgen.

An der Dienstkleidung und am Fahrzeug leicht zu erkennen

Sollten die City-Wächter Ordnungswidrigkeiten beobachten, dürfen sie direkt vor Ort Verwarnungen aussprechen und Bußgeldverfahren eröffnen. „Im Zweifelsfall oder in kritischen Situationen können die City-Wächter jederzeit die Kolleginnen und Kollegen vom Ordnungsamt oder die Polizei rufen“, erläutert Andrea Buchloh-Adler, Werkleiterin der Stadtbildpflege, das Vorgehen.

Die City-Wacht ist bei ihren Streifengängen an ihrer Dienstkleidung sowie an ihrem Dienstfahrzeug zu erkennen. Bei ihrer Arbeit beruft sie sich auf die Abfallsatzung. Ihre Aufgabe ist jedoch nicht nur, ordnungswidrig weggeworfenen Abfall zu identifizieren, sondern auch, wenn möglich, dessen Verursacher ausfindig zu machen und Beweise sicherzustellen. Zudem überwachen die City-Wächter den Zustand der Glascontainer im Stadtgebiet. Nach einem Jahr wird über den Verlauf des Projekts beispielsweise anhand eingenommener Bußgelder, der Anzahl der ermittelten unrechtmäßigen Müllablagerungen und der Menge des sichergestellten Abfalls ein Fazit gezogen.