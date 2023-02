Die Arbeiten am Projekt „City Quartier“ gehen weiter. Seit einigen Tagen liegt die Baugenehmigung vor. Auf dem ehemaligen Areal der Telekom soll um einen grünen Innenhof herum eine Mischung aus Wohn- und Gewerbeflächen entstehen.

Wegen banden- und gewerbsmäßigen Betruges in 18 Fällen hat das Landgericht einen 59-jährigen Betriebswirt zu einer Freiheitsstrafe von fast sieben Jahren verurteilt.

Was Leser ärgert: „Nicht gut für die Tiere und auch aus Energiespar-Gründen nicht in Ordnung“: So findet eine Leserin aus Hütschenhausen die nächtliche Beleuchtung des Amazon-Verteilzentrums in Ramstein-Miesenbach. Was der Online-Versandriese dazu sagt.

Immer wieder kommt es vor, dass Flugzeuge Kerosin über der Region ablassen müssen. Der Verbandsgemeinderat Weilerbach setzte sich deswegen für eine Messstelle ein. Die braucht es nicht, lautet jedoch die Antwort aus Mainz.

Zu einem närrisch-ökumenischen Gottesdienst hatten Katholiken und Protestanten in die Stiftskirche geladen. Und viele, die kamen, folgten der Einladung im farbenfrohen Kostüm: Kirche trifft Karneval. Und „Wir sind alle kleine Sünderlein“ hallte durch den Sandsteinbau.