Der Boxer Muhammad Ali hat Menschen auf der ganzen Welt inspiriert – auch den amerikanischen Regisseur Graham Shelby. Vom Ergebnis seiner filmischen Auseinandersetzung mit dem Ausnahmeboxer konnten sich Zuschauer im Union-Kino in Kaiserslautern bei der Deutschlandpremiere des Dokumentarfilms „City of Ali“ überzeugen.

Seine Deutschlandpremiere feierte der Film „City of Ali“ des Regisseurs Graham Shelby am Sonntagabend, 8. September, im Union-Kino in Kaiserslautern.