Wissenschaft zum Anfassen, spannende Einblicke in die aktuelle Forschung und einen Campus voller Leben bietet die RPTU bei „City meets Campus“ am Donnerstag, 30. April.

Ab 13 Uhr gibt es viele Gelegenheiten zum Entdecken, Mitmachen und Genießen, teilt die Rheinland-Pfälzische Technische Universität (RPTU) mit. Die Besucher erhalten unter anderem Einblicke in Robotik und 3D-Druck. Bei einem Gartenworkshop zum Mitmachen geht es um Biodiversität. Beim Summer Opening des Unisports ist feiern angesagt.

Wie Forschung an der RPTU aussieht, zeigt das Zentrum für Nutzfahrzeugtechnologie von 13 bis 16 Uhr auf dem Campus. Im Fokus stehen intelligente Nutzfahrzeuge und Robotersysteme. Das Robotiklabor des Fachbereichs Informatik präsentiert aktuelle Forschungsprojekte aus den Bereichen mobile Robotik, intelligente Assistenzsysteme und autonome Fahrzeuge. Einen autonomen Bus und einen autonomen Traktor können sich die Besucher vor Ort ansehen. Ein Roboterbein mit künstlichen Muskeln, ein humanoider Roboter zur Mensch-Roboter-Interaktion sowie ein Roboterhund werden ebenfalls gezeigt. „Das Team des Robotiklabors gibt Einblicke in Forschungsfelder wie Sensorik, künstliche Intelligenz und moderne Steuerungstechnik und zeigt auf, welche Entwicklungen heute schon in Mobilität, Landwirtschaft, Industrie und Alltag zum Einsatz kommen“, teilt die RPTU weiter mit.

3D-Druck und Roboter

Zeitgleich steht den Besuchern das 3D-Druck-Labor des Lehrstuhls für Konstruktion im Maschinenbau und der Fahrzeugtechnik offen. Wie moderne 3D-Drucksysteme funktionieren, wie komplexe Bauteile Schicht für Schicht entstehen und welche Rolle die additive Fertigung in der Nutzfahrzeugindustrie und der Wissenschaft spielt, wird dabei aufgezeigt. Präsentiert wird auch der elektrisch angetriebene Roboter ROVO. Er ist für den Einsatz in der Landwirtschaft und auf unbefestigtem Gelände gedacht. Im Zentrum für Nutzfahrzeugtechnologie dient das System als Forschungsplattform für Automatisierung, Robotik und autonome Systeme. Aktuell steht das „Holzrücken“ im Fokus.

Einen vernetzten und mit Sensorik ausgestatteten Pkw, der als Testplattform für automatisiertes Fahren und Umgebungswahrnehmung dient, stellt der Lehrstuhl für Mechatronik im Maschinenbau und der Fahrzeugtechnik vor.

„Going Wild“ im Fachbereichsgarten

Für 14 bis 18 Uhr lädt der Fachbereichsgarten Biologie zum Mitmachen ein. Unter dem Motto „Going Wild: Biodiversität in Stadt und Garten erkennen, erhalten und fördern“ zeigt das Gartenteam, warum Artenvielfalt wichtig ist – und wie sie sich im heimischen Garten umsetzen lässt. Wer möchte, kann Pflanzen aus der Nachzucht des Gartenteams für das eigene Blühbeet mitnehmen. Ein Rundgang mit Mitmach- und Wissensstationen soll Biodiversität und Ökosystemfunktionen greifbar machen. Für Kinder gibt es einen Bastel- und Maltisch.

Wie gezieltes Training von Kindern mit Lese-/Rechtschreibschwierigkeiten gelingen kann, zeigt die Arbeitsgruppe „Kognitive und Entwicklungspsychologie“ der RPTU in einem Workshop von 14 bis 16 Uhr. Die Forscher haben dazu das computerbasierte Förderprogramm „Lautarium“ entwickelt. Die Arbeitsgruppe stellt das zugehörige Förderkonzept sowie die Inhalte der neuen Version „Lautarium 2.0“ vor und gibt Einblicke in die Durchführung des Trainings. Eine Anmeldung per E-Mail an klatte@rptu.de ist erforderlich.

Kletterturm, Pumptrack und Fitness-Tower testen

Von 17 bis 20 Uhr kann im Unishop gestöbert und eingekauft werden. Es gibt zehn Prozent Rabatt auf das gesamte Sortiment. Außerdem stehen Sekt und Weine zur Verkostung bereit.

Beim Unisport Summer Opening erwartet die Besucher auf dem Gelände des Unisports Kaiserslautern ab 15 Uhr ein Programm voller Bewegung und Stimmung. Die Uniliga eröffnet eine neue Fußballwettkampfsaison. Gleichzeitig startet die Summer-Soul-Eventreihe mit Picknick-Atmosphäre, Musik, kühlen Getränken und Essensangeboten. Wer möchte, kann dabei das komplette Spektrum an Sport- und Gesundheitsangeboten kennenlernen und viele der Sportanlagen anschauen und testen. Kletterturm, Pumptrack, Fitness-Tower, Abenteuerspielplatz und weitere Anlagen sind bei freiem Eintritt geöffnet.