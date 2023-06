Der Nachfolger von SVM-Coach Wala Ben Said ist ein „alter“ Bekannter: Christoph Dengel kehrt nach sieben Jahren zurück zum SV Mölschbach. Er führte den SVM in der Saison 2014/15 als Spielertrainer in die Aufstiegsspiele zur A-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg Süd.

Der 49-Jährige Christoph Dengel begann das Fußballspielen in der E-Jugend des 1. FC Kaiserslautern. Über die Jugendteams und die Amateurmannschaft gelang ihm schließlich der Sprung ins Bundesligateam. Seinen ersten Bundesligaeinsatz hatte er 1995 im Spiel gegen den SC Freiburg. 1996 wechselte er zu Fortuna Köln in die Zweite Bundesliga.

Dengels weitere Stationen als Spieler waren der Wuppertaler SV, VfB Lübeck, FK Pirmasens, FC 08 Homburg und der SC Hauenstein.

Auch in Mölschbachs zweiter Mannschaft herrscht für die neue Saison Klarheit: Werner Schwarzelbach wird sein Amt als Trainer der „Zweiten“ auch nach der Sommerpause ausüben.