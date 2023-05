Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Frisches Obst und Gemüse, das Christiane Schwedler (66) freitags auf dem Großmarkt in Mannheim einkauft, bietet sie am Samstag ihren Kunden auf dem Lauterer Wochenmarkt an. Bereits mit sieben Jahren stand sie mit ihrer Mutter Maria Reif auf dem Markt. Seit 2003 führt sie den Stand zusammen mit Ehemann Erich Schwedler (69) in eigener Regie.

Wenn Nachtschwärmer zu später Stunde zu Bett gehen, beginnt für Christiane und Erich Schwedler in der Dunkelheit von Freitag auf Samstag der Tag. Mit ihrem Lastwagen machen sie sich von