Christian Schulte-Loh brachte mit seinem Comedy-Programm „Import Export“ die Kaiserslauterer Friedenskapelle zum Lachen.

Der „German Comedian“, der seit 2009 in England lebt, widmet sich in seinem Programm dem unterschiedlichen Humorverständnis beider Nationen. In Großbritannien würde das Publikum etwa beim Auftritt einfach reinrufen. „Beim deutschen Zuschauer muss man im Gegenzug damit rechnen, dass dieser mit Klemmbrett erscheint, um doch nochmal alle Punkte des Abends durchzugehen.“

Die Briten attestierten den Deutschen eine völlige Humorbefreiung. Einen kulturellen Austausch zwischen den beiden Nationen fände er toll. Schulte-Loh spielte auch auf das mentalitätsspezifische Reiseverhalten an: „Deutsche Reisegruppen erkennt man im Ausland sehr leicht anhand ihrer stets laut raschelnden Jacken. Ich wundere mich, dass die überhaupt Reisepässe benötigen“, so der Comedian. Engländer trügen eher stilles Material wie Tweed. Daraus könne sich die Weltgeschichte auch einfach erklären lassen: „Wir Deutschen haben zwei Mal versucht, die Welt zu erobern. Wir sind beide Male gescheitert, weil wir eben zu viel rascheln. Die Engländer hingegen konnten lautlos angreifen“.

Immer diese Anglizismen!

Die Beschwerden über eine Anglizismenflut in der deutschen Sprache kann der aus Haltern am See stammende Comedian nicht nachvollziehen. Es seien schließlich auch viele deutsche Ausdrücke in den englischen Sprachgebrauch übergegangen. Deutsche Superbegriffe wie „Stoßlüften“ und „Schadenfreude“. Als erklärungsbedürftig habe sich hingegen die Sinnhaftigkeit eines „Halbschuhs“ herausgestellt. Bei gleicher Gelegenheit bricht der 47-Jährige eine Lanze für aus der Mode gekommene Wörter. Er plädiert für die Vergabe eines „Seniorenwort des Jahres“ und erinnert an fossile Begriffsschönheiten wie „adrett“ oder „flott“.

Jeder Kulturkreis habe seine Standardwitze und Floskeln, erklärt der zwei Meter große Satiriker. Erwähne er etwa seine Körperlänge auf der Bühne, sorge dies in seinem Heimatland regelmäßig zur sinnbefreiten Rückbestätigung: „Sie sind ja wirklich so groß“.

Königliche Kunden

Eindrücklich schildert Schulte-Loh, der in London regelmäßig im bekannten „Comedy-Store“ auftritt, seine Begegnung mit den für die königlichen Lufttransporte zuständigen „Royal Pilots“. „Der Kunde ist dort buchstäblich König“, frotzelt Schulte-Loh. Dieser Umstand bewahre den Herrscher allerdings nicht vor Metalldetekoren, die „wegen der Krone“ ständig piepsten. Natürlich durfte im gut zweistündigen Programm auch die Erwähnung landestypischer Kulinarik nicht fehlen. 3000 deutsche Brotsorten stünden der britischen Auswahl zwischen „Brown and White“ beim Weißbrot gegenüber.

In Christian Schulte-Lohs Zweit-Meter-Körper schlägt ein deutsch-britisches Herz. Nach Deutschland würde der Comedian gerne mehr britischen Humor und Gelassenheit importieren: „Egal, wie groß die Krise ist – man lacht drüber und bleibt gelassen.“