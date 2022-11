Der Journalist und Buchautor Christian Baron hält die Rede bei der diesjährigen Eröffnung der RHEINPFALZ-Spendenaktion zugunsten der Altenhilfe „alt – arm – allein“ am Sonntag, 20. November, 17 Uhr, in der Apostelkirche.

Baron hat mit seinem Buch ,,Ein Mann seiner Klasse“ bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Er schildert darin seine traurige Kindheit in Kaiserslautern, ein Aufwachsen in Armut und als Opfer der Gewalt seines alkoholkranken Vaters. Barons persönliches Erinnerungsbuch kam in die Spiegel-Bestsellerliste. Der 37-jährige frühere Mitarbeiter der RHEINPFALZ-Lokalredaktion Kaiserslautern lebt heute in Berlin und arbeitet für die Wochenzeitung „Der Freitag“.

Die RHEINPFALZ eröffnet am Sonntag zusammen mit den beiden weiteren Trägern der Altenhilfe, der Apostelkirche und der Marienkirche, die 26. Weihnachtsspendenaktion zugunsten älterer, bedürftiger und alleinstehender Menschen in Stadt und Landkreis Kaiserslautern. „alt – arm – allein“ begeht zugleich ihr 25-jähriges Bestehen. 1997 aus der Taufe gehoben, hilft sie seitdem ununterbrochen Menschen in Not, die vor unserer Haustür leben. Musikalisch umrahmt wird die Eröffnung von den Gospelsingers aus Schopp unter der Leitung von Thomas Vogt. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.

Der RHEINPFALZ-Ausgabe vom Freitag, 18. November, liegt bereits ein Spendenvordruck bei, der das Spenden erleichtern soll. Eingerichtet sind die Spendenkonten von „alt – arm – allein“ bei der Sparkasse Kaiserslautern, Konten DE58 5405 0220 0000 1188 77 sowie DE59 5405 0220 0000 3236 26, und bei der Volksbank Kaiserslautern, Konto DE10 5409 0000 0001 2199 10.