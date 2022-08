Beim vierten Rennen der ersten Triathlon-Bundesliga am Sonntag in Nürnberg konnte Chris Ziehmer nach längerer Verletzung wieder für das Hylo Team an den Start gehen. Der Kindsbacher setzte dabei gleich mal ein Ausrufezeichen.

Der Wettkampf fand in zwei Abschnitten statt und begann mit einem Prolog: 63 Athleten gingen im 30-Sekunden-Abstand über 250 Meter Schwimmen, 6,1 Kilometer Rad und 1,5 Kilometer Laufen auf die Strecke. Zwei Stunden später startete der Wettkampf als Verfolgungsrennen über 500 m Schwimmen, 12,2 km Rad und 3,5 km Laufen mit dem Zeitabstand aus dem Prolog. Die Strecke führte vom Wöhrder See in Richtung Nürnberger Hauptmarkt ins Ziel.

Chris Ziehmer hatte einen guten Prolog und ging als 17. ins Verfolgungsrennen, wobei der Zeitabstand zu den vorderen Platzierungen nur 10 Sekunden betrug. Das Schwimmen lief sehr gut und der Kindsbacher schob sich einige Plätze nach vorne. Beim Radfahren schloss sich eine Gruppe von 15 Athleten zusammen. Auf der Laufstrecke setzte sich Ziehmer direkt mit acht Athleten ab und er kam mit einer starken Laufleistung als Fünfter ins Ziel. Er erzielte damit seine beste Bundesligaplatzierung.