Zum 75. Geburtstag der Universität des Saarlandes (UdS) wird der Uni-Chor bei einem festlichen Konzert am 22. November das bekannte Werk „Carmina Burana“ als Chorprojekt aufführen. Leiter ist der in Kaiserslautern und Umgebung bekannte Musikprofessor Helmut Freitag. Interessierte Sängerinnen und Sänger sind herzlich zum Mitsingen eingeladen.

„Die ,Carmina Burana’ oder ,Lieder aus Benediktbeuern’ ist ein sehr populäres Chorwerk, das viele Sängerinnen und Sänger einmal miterleben und mitsingen wollen“, begründet Musikdirektor Helmut Freitag sein Vorhaben. „Als Großprojekt wird es sicherlich ein berauschendes Erlebnis, in einem Riesenchor die Melodien zu singen und sich von den pulsierenden Rhythmen mitnehmen zu lassen.“

Im Jahr 1936 von Carl Orff komponiert, stellt das Werk eine Vertonung mittelalterlicher Texte dar, die 1803 in der Bibliothek des Klosters Benediktbeuern gefunden wurden, und eine weite Spanne weltlicher Themen behandeln: von der Flüchtigkeit des Lebens über die Rückkehr des Frühlings bis hin zu Glücksspiel und Wollust. Bei dem Mitmach-Chorprojekt „Carmina Burana“ soll im Rahmen der Feierlichkeiten zum 75-jährigen Jubiläum der UdS unter der Leitung von Professor Helmut Freitag die Fassung mit zwei Flügeln und drei Schlagzeugen aufgeführt werden.

Stücke für das Lauterer Carillon

Helmut Freitag ist in der Region kein Unbekannter. Nachdem er von 1988 bis 1991 Leiter der Musikschule des Landkreises Kaiserslautern war, wurde er 1991 Bezirkskantor der Dekanate Kaiserslautern und Otterbach. Geboren in Bad Kreuznach, absolvierte er seine Studien an der Universität Saarbrücken, der Musikhochschule Düsseldorf und dem Conservatoire de musique de Genève. Nach dem Musiklehrerexamen mit Hauptfach Orgel, das er mit Auszeichnung abschloss, legte er das evangelische A-Kantorenexamen und die Konzertreifeprüfungen als Pianist und Organist ab. Das Dirigentenexamen erlangte er als Schüler von Generalmusikdirektor Hans Drewanz mit Auszeichnung. Seit 1991 hat er einen Lehrauftrag an der Musikhochschule Heidelberg-Mannheim für Gesangskorrepetition. Neben Preisen bei Wettbewerben hat er Produktionen für verschiedene Rundfunkanstalten erstellt und spielte im Rundfunkorchester des SWR von 1990 bis 2007 die Tasteninstrumente.

Mit dem Kammerorchester Kaiserslautern ist er mehrmals in die USA, die Schweiz, nach Skandinavien und Italien gereist. Seine CD „Geburtstagskonzert für J. S. Bach“ mit bekannten Orgelwerken diente als Grundstock für ein spielbares Glockenspiel in der Stiftskirche Kaiserslautern. Seit dessen Installierung im Mai 2009 wirkt er als erster Carilloneur und spielt alle Stücke des täglichen automatischen Spieles ein.

Chorproben an Montagen

Mit Beginn des Sommersemesters 2002 wurde er als Universitätsmusikdirektor an die Universität des Saarlandes berufen und 2007 zum Professor bestellt. 2005 reiste er als musikalischer Botschafter der Stadt Kaiserslautern nach Tokio, wo er ein Orgelkonzert spielte. Im Jahre 2016 promovierte Helmut Freitag zum Dr. phil mit einer Arbeit über „Komponisten der Naheregion“.

Wer beim Konzert am 22. November im Saarbrücker E-Werk mitwirken will, ist dazu eingeladen, zu den regelmäßigen Chor-Proben dazustoßen. Sie finden immer montags ab 19 Uhr im Musiksaal (Gebäude C5 1) auf dem Saarbrücker Campus statt. Chöre, die Interesse an dem Chorprojekt haben, können das Werk eigenständig proben und ab August/September an den gemeinsamen Großproben teilnehmen. Auch chorerfahrene Einzelpersonen, die das Werk bereits gesungen haben, können zu diesen Großproben gerne dazukommen.

Kontakt

Anmeldung bei Helmut Freitag unter der E-Mail-Adresse hefr001@uni-saarland.de.