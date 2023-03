Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ins Zauberreich des Gesangs führte am Sonntagabend das „Konzert im Kerzenschein“ in der Stiftskirche. Die musikalische Leiterin Beate Stinski-Bergmann stellte dabei jeweils Werke aus dem Barock und der Romantik zeitgenössischen Liedern gegenüber. An der Orgel begeisterte Christian von Blohn.

Wenn man singt, sollte man eine Vorstellung davon haben, was man singt, was der Text bedeutet. Man muss etwas mitteilen, ansonsten vokalisiert man nur. Nicht nur, dass sich der Kammerchor an der