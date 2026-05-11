„Ein Silberstreif am Horizont“ – diese Metapher klassifiziert den Auftritt des Frauenchors UNArt, der am Samstag das darbende Laienchorwesen zu neuem Leben erweckte.

Wer sich von der kränkelnden Szene so wohltuend abhebt, der hat ein Patentrezept und der Erfolg kommt nicht über Nacht und hat einen Namen: Chorleiter Ulrich Nolte – früherer Chordirektor beim Pfalztheater – ist nicht nur ein exzellenter Chorleiter, Pädagoge, Pianist und Arrangeur, er steht auch für außergewöhnlich anspruchsvolle Konzertprogramme ein: Das Konzert spannte einen weiten Bogen von mittelalterlicher Tradition des Antiphons mit kunstvoller melismatischer Textbehandlung, wie es bei einem Klangbeispiel der Äbtissin Hildegard von Bingen sehr eindrucksvoll zu erleben war. Es folgten dann Kompositionen aus der Zeit des Stilwandels um 1600 mit Palestrinas strengem Satz der Vokalpolyphonie, um dann einen bedeutenden Schwerpunkt bei den deutschen Romantikern zu setzen: Eigene (Nolte) Bearbeitungen aus Oratorien von Felix Mendelssohn-Bartholdy und einem Lied aus dem Zyklus von Johannes Brahms.

Das Lied von Ilse Weber „Ich wandre durch Theresienstadt“, aus dem KZ heraus entstanden, leitete schließlich eine Wende ein, die nicht minder beachtlich war: Eine Gratwanderung von der sogenannten Klassik zur Popularmusik mit selbst bearbeiteten Titeln der amerikanischen Metal-Band Metallica und hin noch zu den Prinzen – eine A cappella-Formation, die ebenfalls Nolte inspirierte.

Klangliche Durchsichtigkeit

Nolte setzt nämlich hauptsächlich (bis auf ganz wenige Ausnahmen) auf den reinen, drei- bis vierstimmigen A cappella-Vortrag, der bei nur zehn Frauenstimmen in dieser zarten klanglichen Durchsichtigkeit besondere Zuwendung, Schulung und Stimmführung braucht, um diese hohe Konzertreife zu erreichen. Zumal der Sprung durch die Jahrhunderte mit den Anforderungen unterschiedlichster Gattungen, Genres und Musikstile allerhöchste Konzentration und gesangstechnische Präzision einfordert. Natürlich hatten die beispielhaften Aufführungen den unbeschreiblichen Vorteil, dass Nolte diesem Klangkörper die Chorsätze sozusagen auf den Leib schrieb. Will sagen: In Tonarten und Satzweisen brachte, wo sie gut vom Stimmumfang her bewältigt werden konnten. Dennoch: Der seit rund acht Jahren von Nolte betreute Chor blühte bislang eher im Verborgenen, spätestens jetzt kam er zur schönsten und vollen Entfaltung – und setzte Maßstäbe.

Bei jedem Vortrag wurde der Nerv der textlichen Botschaft und musikalischen Stilistik genau getroffen. Die stimmliche Reinkultur hinsichtlich Intonation, Präzision der Einsätze und organisch fließenden Abläufe sprechen für sich selbst. Sogar innerhalb der melodischen Phrasen der Romantiker sorgte Noltes Führungsstil für ein differenziertes An- und Abschwellen, eine Steigerung und dann Entspannung. Kurz: Die Musik lebte, atmete gemeinsam und war beseelt von dieser dynamischen und artikulatorischen Ausdrucksverfeinerung bei hoher klanglicher Homogenität und Expressivität.