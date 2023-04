Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was ein wunderschöner Kontrapunkt zur derzeitigen Realität: Die Wahl-Kaiserslauterer Pianistin Sachiko Furuhata-Kersting spielte am Freitagmittag ein Chopin-Programm in der Fruchthalle, das zum Träumen anregte. Doch nach 30 Minuten tauchten dann die drängenden Fragen der Gegenwart wieder auf.

Die rund 100 Hörer des Livestreams auf der Internet-Plattform Youtube hätten jedoch auch unter Einhaltung gängiger Hygiene-Standards im Konzertsaal gut und gerne Platz gefunden. Was