Eine Wunde sowie einen Bluterguss erlitt ein 24-Jähriger, als er am Sonntagabend in Kaiserslautern von einem Chihuahua gebissen wurde. Laut Polizei war der Mann zwischen 22.30 und 23.30 Uhr in der Burgstraße unterwegs, als dem 24-Jährigen ein Hundehalter mit drei weiß-braunen Tieren entgegenkam. Dann soll einer der Chihuahuas zugebissen haben.

Der Unbekannte hatte nach Angaben des Geschädigten ein weißes T-Shirt an und kurze, weiße Haare. Zeugen, die Angaben zum Vorfall oder dem Hundehalter machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 0631 369-14199 zu melden.