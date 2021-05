Im Industriegebiet Nord sind rund 70 Arbeitsplätze in Gefahr. Das Werk des Chemieunternehmens Celanese soll nach Plänen der Firmenleitung bis zum Ende des Jahres 2021 geschlossen und nach Italien verlagert werden. Über Einzelheiten informierte am Freitag der Betriebsrat in einer Betriebsversammlung.

„Wir haben am Dienstag von den Plänen erfahren“, berichtete der Vorsitzende des Betriebsrates, Klaus Conrad, im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Demnach plane die Geschäftsleitung – Celanese ist ein US-amerikanisches Unternehmen – drei Standorte in Europa zu einem größeren Zentrum in Italien zusammen zu fassen. Ins Auge gefasst für den neuen Standort ist nach einer Mitteilung des Unternehmens die Stadt Forlì, gelegen in Oberitalien, nahe Ravenna. Betroffen von der Zusammenlegung sind die beiden Standorte Kaiserslautern und Wehr in Deutschland sowie ein italienisches Werk. „Das kam aus heiterem Himmel“, sagte Conrad.

Am Standort Kaiserslautern arbeiten laut Conrad rund 70 Mitarbeiter, teilweise schon mehr als 20 Jahre. Im Industriegebiet Nord werden – verkürzt gesprochen – Kunststoffgranulate hergestellt, die zu Autoteilen, vornehmlich im Innenleben der Fahrzeuge, weiterverarbeitet werden. Celanese hatte die Kaiserslauterer Fact GmbH – 1998 aus dem Institut für Verbundwerkstoffe heraus gegründet – vor etwa einem Jahrzehnt aufgekauft. Über die Jahre seien zwar einige Stellen abgebaut worden, allerdings nicht in der Produktion. Die sei weitgehend stabil geblieben, sagt Alexander Mut, Mitglied des Betriebsrates.

Hiobsbotschaft macht Dienstag die Runde

Nachdem die Hiobsbotschaft am Dienstag bereits die Runde gemacht hatte, lud der Betriebsrat am Freitag zu einer Betriebsversammlung ein, die in etwa eine Stunde dauerte. „Es war sehr traurig, es sind auch Tränen geflossen“, berichtet Conrad nach der Sitzung. „Wir sind zwar Teil eines Konzerns, trotzdem fühlen wir uns hier wie ein Familienbetrieb“, ergänzt Alexander Mut: „Wir befinden uns in einer Art Schockstarre im Moment.“ Sein Kollege Conrad fügt an: „Die Stimmung und die Motivation sind nun natürlich im Keller.“

„Wir wurden auch am Dienstag erst informiert“, sagt Simone Bubel von der Gewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie (IG BCE). Die Entscheidung zu schließen sei aus Sicht der Gewerkschaft „nicht nachvollziehbar“.

Conrad und Mut geben sich kämpferisch, wollen in den kommenden Tagen auch den Kontakt zu politschen Entscheidungsträgern suchen, um Unterstützung für ihre Sache werben. „Wir haben auch Kontakt zu einem Arbeitsrechtler“, sagt Conrad. Mut und Conrad bezweifeln, dass sich die Unternehmensführung der Tragweite der Entscheidung bewusst ist. So verlängerten sich beispielsweise die Transportwege aus Italien zum Hauptwerk in Deutschland, das im Frankfurter Stadtteil Hoechst gelegen ist.

Celanese hat laut Firmenhomepage in Deutschland sechs Standorte, Frankfurt, Oberhausen, Sulzbach/Taunus, Wehr, Utzenfeld und in Kaiserslautern. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Dallas im US-Bundesstaat Texas. Weltweit hat Celanese nach eigenen Angaben rund 7700 Mitarbeiter, rund 1600 davon in Deutschland.