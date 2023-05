Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es sind aufregende Zeiten für die Verantwortlichen der Technischen Universität Kaiserslautern. Die Fusion steht vor der Tür, der Sanierungsstau an einigen Gebäuden ist ein Problem. Doch es gibt auch richtig gute Neuigkeiten. Forscher haben so viel Geld eingeworben wie noch nie. Dass aufgrund einer Haushaltssperre in Kaiserslautern Stillstand droht, sieht die Unileitung kritisch.

TU-Präsident Arnd Poetzsch-Heffter freut sich auf den Urlaub. Ausspannen will er auf Sylt. „Lesen, schlafen, wandern und mindestens einmal am Tag ins Meer springen“, lautet seine