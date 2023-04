Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Coronavirus und seine Auswirkungen auf die Gesellschaft wecken bei so manchem Ängste. Angst davor, sich anzustecken, Angst davor, die Existenzgrundlage zu verlieren. Welche Strategien gibt es, mit den Belastungen umzugehen, die das Virus für die Seele mit sich bringt? Julia Luttenberger hat sich darüber mit Alexander Jatzko, dem Chefarzt an der Klinik für Psychosomatik am Westpfalz-Klinikum unterhalten.

Herr Jatzko, ich habe den Eindruck, dass die Angst und die Verunsicherung rund um das Coronavirus genommen haben. Wie können wir mit der wachsenden Unsicherheit, die uns wohl noch die nächsten Monate begleiten wird, umgehen?

Lassen