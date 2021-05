Eine fröhliche Stimmung herrscht bei den Cheerleadern der Kaiserslautern Pikes. Zwölf Mädels und ihre Trainerin Jessica Breuer haben sich am Montag auf dem Sportplatz der Geschwister-Scholl-Grundschule zum Training getroffen. Obgleich auch sie die Corona-Bestimmungen beachten müssen, sind sie mit viel Freude bei der Sache und zeigen ihre Fitness und ihr großes Können.

Wer bei den Cheerleadern der Kaiserslautern Pikes im Training vorbeischaut, sieht schnell, dass es hier mehr zu sehen gibt als Pompon schwingende Girls, die ein wenig das Tanzbein schwingen und sich gegenseitig in die Luft werfen. Was auf dem Rasen der Geschwister-Scholl-Grundschule in Kaiserslautern zu sehen ist, ist toller Sport – Fitness- und Turnsport mit akrobatischen Elementen, die schon im Training beeindrucken. Das Ambiente passt sicherlich nicht zur Trainingsleistung der Cheerleader. Der Rasen ist angetrocknet, kahle Stellen sind auf der Fläche zu sehen, die sich zuweilen wohl auch in Grün präsentiert. Doch bevor überhaupt das Plätzchen an der Schule betreten wird, sind die coronabedingten Vorschriften zu beachten: Listen liegen aus, Desinfektionsmittel in Flaschen ist auf einem Stehtisch platziert. Trainingsutensilien werden einfachheitshalber auf den Boden gelegt.

Die Cheers zeigen viel Teamgeist

„Wer desinfiziert die Matte?“, fragt Trainerin Jessica Breuer in die Runde, und schon flitzt eines ihrer Mädels los und reinigt eine überlange Turnmatte. „Die Mädels sind echt top, auch daran merkt man den Teamgeist. Wir machen hier das Beste daraus“, sagt die 26-jährige Pikes-Trainerin, die ihre Truppe zum Aufwärmen auf die Runde schickt. Was ihr zurzeit fehle, seien die Spiele der American Footballer, bei denen ihre Cheerleader an der Seitenlinie für Stimmung sorgen. „Wir hätten an Pfingsten auch eine offene Meisterschaft gehabt“, erzählt sie und wünscht sich, dass der Wettbewerbssport bald wieder beginnen möge. Dass die Corona-Maßnahmen absolut strikt durchgezogen werden, ist eine Vorgabe des Gesamtvereins, der vor allem durch sein American-Footballer-Team bekannt ist. Jungs sind bei den Cheerleadern hingegen Fehlanzeige, was Breuer jedoch bedauert. „Bei uns werden Jungs auch als Jungs behandelt. Bei einem Team aus Offenbach, mit dem wir auch öfter zusammen trainieren, ist es normal, dass Jungs mit dabei sind“, stellt Breuer, die den C-Trainerschein hat, fest. Etliche der Athletinnen der Pikes-Cheers haben den Trainerschein, teilweise auch im Turnierbereich.

Zum Auftakt gibt es gleich dem Nicht-Cheerleader waghalsig erscheinende Dehnübungen, die im Schnelldurchlauf abgespult werden. Die Dauer der Übung, Trainerin Breuer steht dabei als Vorturnerin am Kopf des Trainingsplatzes, wird wie selbstverständlich rückwärts und auf Englisch heruntergezählt. Was dann folgt, würde wohl so ziemlich jeden Ungeübten an seine Grenzen bringen: Die beiden Rollen vorwärts in Folge wohl für eine Vielzahl noch machbar, beim Rad aber, das auch aus dem Turnen bekannt ist, wäre die Grenze dann wohl erreicht. Mit dem punktgenauen Schrittüberschlag, den Josefa Klöckner ganz selbstverständlich zeigt, wäre dann wohl endgültig das Ende der Fahnenstange erreicht.

Imponierend auch, wie auch die Neuankömmlinge eingebunden werden. Stetig arbeitet Breuer mit ihnen, schon bei den Aufwärmübungen. Mit einfachen Tipps erklärt sie, wie die Übungen besser absolviert werden können.

Nach etwa einer Viertelstunde Training folgt dann das, was man von den Cheers bei den Spielen des American Football-Teams kennt. „Wir rotieren später wegen der Trainingsbedingungen“, sagt Breuer. Beim sogenannten Tumbling, also Elementen des Bodenturnens, werden mit Hilfestellungen Übungen absolviert.

Kraft, Spannung und waghalsige Hebefiguren

Ein zweite Gruppe, die mehr mit den noch nicht so erfahrenen Cheers bestückt ist, übt noch an den Grundtechniken. Bei Klöckner & Co. sind Hebefiguren, sogenannte Stunts, zu sehen, die zeigen, weshalb Cheerleading zu den gefährlichsten Sportarten überhaupt gehört. Die Ladys auf der Base, also diejenigen Mitglieder des Teams, die bei den Hebefiguren unten stehen, Kraft aufwenden und mächtig Spannung zeigen, müssen sich gedanklich auf einen Wurf einstellen. Denn der Flyer, die Person, die auf ihren Händen steht und grazile Übungen zeigt, zum Beispiel ein Bein seitlich zur Schulter hochstreckt, wird nach einem kurzen Abzählen hochgeworfen und fällt wie selbstverständlich in die Arme der Teamkameradinnen. Es wird anschließend viel diskutiert. „Näher zusammen!“ „Ich bin zu schnell weg“, rufen die Ladys, die zwischen 17 und 26 Jahren alt sind. „Da merkt man dann auch die kahlen Stellen auf dem Rasen. Die Base bekommt dann öfter mal bei Hebefiguren Sand in die Augen“, erklärt Breuer, die ihr Team mächtig ins Schwitzen bringt. „Am Ende des Trainings machen wir immer noch ein Cool-Down, auch mal mit Musik ein paar Situps. So etwas entwickele sich in jedem Training, erklärt Breuer, und ist stolz auf ihre Cheers, die einen waghalsigen, intensiven und absolut anstrengenden Fitnesssport machen.

Zur Sache: Cheerleader der Pikes

Cheerleading ist Sport, sehr intensiver Sport. Wer sich fit machen will, kann gerne auf das Fitnessstudio verzichten und das Training von Jessica Breuer absolvieren. Die zwölf Mädels der Kaiserslautern Pikes sind austrainiert und haben tolle Showelemente in ihrem Repertoire.

Aber Cheerleading ist nicht nur Show, sondern knochenharte Arbeit. Bis dann auch die Feinheiten jeder Übung sitzen, heißt es üben, üben, üben. Schon das Aufwärmprogramm der Cheers ist anspruchsvoll. Dieser Sport wird oft unterschätzt und verdiente bessere Trainingsbedingungen. Die Bescheidenheit der Trainerin Jessica Breuer ist ein weiterer positiver Aspekt für die Pikes-Cheerleader. „Wir sind froh, dass wir überhaupt trainieren dürfen“, sagt sie im Bezug auf das Coronavirus. Cheerleading ist ein Sport für alle, die fit werden wollen. Dafür brauch es kein Studio, keine teuren Geräte, sondern nur die Pikes.