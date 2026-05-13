„Hallo, ich bin Zakki, Ihr digitaler Zak-Begleiter. Wie kann ich Ihnen helfen?“ Mit diesen Worten werden Besucher der Homepage der Zentralen Abfallwirtschaft Kaiserslautern (Zak) künftig begrüßt. Bei Zakki handelt es sich um einen Chatbot, der sich den Fragen der Besucher stellt und nach Lösungen für deren Anliegen sucht. Einer Mitteilung der Zak zufolge können sich Interessierte nach der richtigen Entsorgung von speziellen Abfallsorten sowie nach den Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe erkundigen. Der Chatbot greift dabei auf die Inhalte der Homepage zurück, ordnet diese ein und beantwortet mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz die zuvor gestellten Fragen.