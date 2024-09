Die Straßburger Chansonniere Jyzell ist seit ihren Auftritten in der „Nuit de la Chanson“ schon seit längerer Zeit ein Publikumsliebling in Kaiserslautern. Am vergangenen Freitag brillierte sie wieder mit eigenen französischen Chansons und amerikanischem Soul im Cotton Club der Kammgarn, diesmal mit ihrer Band – und „tänzelte mit dem Kopf in den Wolken“. Das Publikum stand Kopf vor Begeisterung.

In Straßburg,