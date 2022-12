Die Haare waschen und kämmen, sie zu einem Zopf flechten und dann zusammenbinden. Wenn sie getrocknet sind, am nächsten Tag von einem Friseur abschneiden lassen: So genau hatte sich Charlotta das alles gar nicht vorgestellt, als sie darüber nachdachte, mit ihrer Frisur einmal etwas anderes auszuprobieren. Haare bis zum Po: Daran war die Mama der Zehnjährigen genauso gewöhnt wie ihre Schulkameradinnen. Inzwischen sind ihre Haare 35 Zentimeter kürzer und irgendwann darf sich ein krebskrankes Kind über eine Echthaarperücke aus Charlottas Haaren freuen.

Auf diese Idee war Charlotta gekommen, weil eine Bekannte ihrer Mutter einmal davon erzählt hatte, dass ihre eigene Tochter in Amerika ihre Haare gespendet hatte. Warum nicht, habe sie sich gedacht, das könnte sie doch auch machen. Ihre Mutter habe nichts dagegen gehabt. Online hatten sie dann einen Verein mit den notwendigen Anweisungen und Kontakten ausfindig gemacht und den Zopf entsprechend vorbereitet.

„Ich hab’ mich selbst gar nicht wiedererkannt“, schildert die Schülerin, deren Haarschopf ihr inzwischen nur noch knapp bis auf die Schultern reicht. Das veränderte Aussehen war für sie am Ende nur ein Aspekt. Richtig warm gefühlt hatte sie sich bei dem Gedanken, dass ihre Haare jetzt jemandem eine riesige Freude bescheren würden.

„Ich glaube, es war gut, dass ich das gemacht habe“, steht Charlotta auch im Nachhinein zu ihrem Entschluss. Sie denkt bereits darüber nach, die ganze Prozedur zu wiederholen: „Die Haare wieder lang wachsen lassen, dann wieder abschneiden und wieder spenden.“

In ihrer Schule war der drastische Haarschnitt nicht unbemerkt geblieben. Ihre Lehrerin hatte sie in ihrer Idee bestärkt und überhaupt habe sie nur Positives über ihre Aktion gehört. Jetzt hofft Charlotta, dass ihre Mitschülerinnen es ihr nachmachen und ebenfalls Lust haben, eigene Haare für krebskranke Kinder zu spenden. Sie selbst genießt inzwischen unter anderem das ungewohnte aber positive Gefühl, mit kürzeren Haaren nicht mehr solange wie bisher in der Dusche stehen zu müssen.