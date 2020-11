Chaotische Zustände herrschten am Dienstag im Corona-Testzentrum am Warmfreibad. Für Mittwoch versprach die Stadtverwaltung Besserung. Etliche Menschen, die vom Gesundheitsamt oder Hausarzt zum Test angemeldet waren, mussten unverrichteter Dinge wieder nach Hause fahren. Die Helfer vor Ort waren völlig überfordert, schlossen um 18.30 Uhr das Testzentrum ab, ohne alle bedient zu haben. Über 100 Menschen, darunter Schüler wie auch Erwachsene, seien ohne Überweisung gekommen, das habe zu den Problemen geführt, räumte die Stadtverwaltung ein.

„Heute kommt jeder dran“

Für Mittwoch wurden nach Angaben der Stadtverwaltung Vorkehrungen getroffen, um alle die, die keine Überweisung oder Anordnung vom Gesundheitsamt für einen Abstrich haben, schon direkt vor dem Parkplatz am Warmfreibad abzuweisen. Zudem sei die Anzahl der gemeldeten Tests am Mittwoch weit unterhalb der Kapazitätsgrenze, hieß es weiter aus dem Rathaus. „Heute kommt jeder dran, der getestet werden muss“, erklärte eine Sprecherin. Das Chaos sei am Dienstag hauptsächlich durch die unerwartet hohe Anzahl an Schülern verursacht worden, die zum Testzentrum gekommen waren, ohne eine Überweisung zu haben. Das Testzentrum am Warmfreibad ist am Mittwoch offiziell von 15 bis 18 Uhr geöffnet.