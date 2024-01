Kurz vor 18 Uhr ging am Park-and-Ride-Parkplatz Schweinsdell an der A6 nichts mehr. Alle Flächen belegt. Autofahrer schimpften, die Polizei wies sie an, auf das Areal am Warmfreibad oder den Daennerplatz auszuweichen. „Ein Chaos“, klagten etwa FCK-Fans aus Limburgerhof, die zweieinhalb Stunden für die Anreise gebraucht hatten und zu spät zum Spiel kamen. Sie hatten in ihrer Not den Wagen im angrenzenden Gewerbepark auf der Europahöhe abgestellt, andere wichen auf den Parkplatz des Freizeitbades Monte-Mare aus und rannten dann zur Haltestelle Schweinsdell. Dort kam es im Shuttleverkehr zu Verzögerungen, weil die Busse in der Stadt nicht schnell genug durchkamen. Verkehrsmeister Ingo Zander von den Stadtwerken: „Wir haben 25 Busse im Einsatz, wir sind pro Bus bis zu fünf Touren gefahren, haben aber statt 25 Minuten wie sonst diesmal 70 Minuten für eine Runde gebraucht.“ Aufgrund des Bahnstreiks seien viel mehr FCK-Fans mit dem Auto angereist. „Es hat sich von der Autobahn aus zum P&R-Parkplatz gestaut, aber auch aus Richtung Pfalz-Center, in der Barbarossastraße stand der Verkehr teilweise still“, so Zander.

Rückstau auf Autobahn

Die Polizei sprach trotzdem kurz nach Spielbeginn um 18.30 Uhr auf dem Betzenberg davon, dass die Anreise ohne Zwischenfälle verlaufen ist. „Es war erwartungsgemäß viel los, aber dennoch lief es“, sagte ein Sprecher. Auf der Autobahn 6 hatte es im Bereich einer Baustelle einen Rückstau gegeben.

Über eine halbe Stunden vor Spielbeginn waren auch die Parkplätze an der Universität voll, Fans warteten noch auf den Shuttlebus ans Stadion. Der Verkehr auf den Straßen drumherum floss ohne Probleme. Rund um den TC Rot-Weiß standen Autos links und rechts der Straße dicht an dicht, einige parkten bis in den Wald hinein.