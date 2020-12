Das Jahr 2020 endet in der Fruchthalle mit zwei Livestreams: Das Neo-Chanson-Duo Mon Mari Et Moi gibt am 29. Dezember, 17 Uhr, einen Vorgeschmack auf sein bald erscheinendes neues Album „Lieder zum täglichen Gebrauch“. Und am 30. Dezember laden Die Untiere zum „Untierischen Jahresend-Spektakel“ ein.

Shakti (Gesang) und Mathias Paqué (Gitarre) spielen als Mon Mari Et Moi ausschließlich eigene deutschsprachige Lieder, die durch Geschichten zusammengehalten werden, so die Presseinfo. Sie sind oft skurril, manchmal aber auch einfach nur ein kleines Schlupfloch aus dem Alltag. Die Kultkabarettisten der Untiere wollen unter dem Motto „Alles muss raus!“ ihrem Publikum „obergärige Pointen“ servieren; der „der kabarettistische Überdruck“ brauche gerade in Zeiten des Lockdowns ein Ventil, lassen die Kabarettisten um Ober-Untier Wolfgang Marschall launig wissen. Neben ihm stehen diesmal noch seine (Bühnen)partnerin Marina Tamássy und Philipp Tulius auf der Bühne.

Bereits über 6000 Zuschauer haben die ersten vier Kulturlivestreams aus der Fruchthalle allein auf Facebook und Youtube angeschaut. Hinzu kommen noch die angeschlossenen Offenen Kanäle. Alle Mitwirkenden am Kulturlivestream-Projekt erhalten vom Kulturreferat eine kleine Gage, die durch Spenden aufgerundet werden kann.

Infos

Die Streams beginnen um 17 Uhr und können online auf den Kanälen von herzlich digital über Youtube und Facebook aufgerufen werden.