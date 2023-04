Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im Verfolgerduell der A-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg besiegte der Tabellendritte SV Otterberg am Sonntag den Tabellensechsten SV Gundersweiler verdient mit 3:0 (1:0). Otterbergs Jonas Lauhoff traf doppelt.

„Wir waren von Beginn an gut in der Partie, haben dann in der zweiten Halbzeit unser Spiel wie schon gegen Göllheim richtig durchgezogen“, kommentierte Otterbergs Trainer Babak Anisi den eigentlich