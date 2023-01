Mit dem Förderprogramm haben die Kommunen ein gutes Werkzeug, um vor Ort passgenaue Maßnahmen anzugehen.

4,35 Millionen Euro „geschenkt“: Das ist der große Vorteil des Landesprogramms KIPKI. Denn fast alle anderen Förderungen gibt es nur, wenn die Stadt einen Teil selbst zahlt: schon oft ein Fallstrick für Kaiserslautern.

Beim Klimaschutz ist generell Eile geboten, in diesem Fall doppelt: In ein paar Wochen muss eine Liste stehen. Aber das Schöne: Keine Kommune geht leer aus, die Summe ist gerecht verteilt. Nun müssen in Lautern alle an einem Strang ziehen. Hoffentlich gilt: Je mehr Köpfe, desto besser die Ideen. So können lokal zugeschnittene Konzepte entstehen.