Ein Konzert im Stil eines Radiofeatures findet zum Thema „Musik in der Diktatur“ am 11. September ab 17.30 Uhr im Stadtmuseum (Theodor-Zink-Museum) Kaiserslautern statt. Initiatorin ist die in Schifferstadt lebende Cellistin Katja Zakotnik.

Wie kann man in Lebensgefahr künstlerische Freiräume erobern und erhalten? Wie komponiert man unter Verfolgung? Diesen Fragen sind die Musikerinnen Katja Zakotnik (Cello), Naila Alvarenga (Klavier) und der Musikwissenschaftler Stefan Horlitz (Moderation) nachgegangen. Sie entwickelten ein multimedial moderiertes Konzert mit Werken von unter anderem Richard Strauss, Alberto Ginastera und Dimitri Schostakowitsch.

Es geht dabei auch um das Spannungsfeld aus Widerstand und Ausweichen, das Komponisten in Diktaturen aushalten mussten. Die Jazzsängerin Jutta Glaser aus Leimen gesellt sich dazu. Sie singt Volkslieder und Improvisationen und zeigt, wie wichtig bekannte Melodien in Diktaturen waren.

Von Slowenien und Brasilien in die Pfalz

Katja Zakotnik ist in Slowenien geboren und hat an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover studiert. Aus „Sehnsucht nach südlichem Flair“, wie sei selbst mitteilt, bewarb sie sich zudem erfolgreich an der Akademie Walter Stauffer Cremona bei Mailand. Später bildete sie sich an der US-Ostküste bei Cellist Bernard Greenhouse (Beaux Arts Trio) weiter. Außerdem ist sie Konzertpädagogin und studierte Kulturmanagement und Kulturmarketing.

Naila Alvarenga kommt aus Brasilien und hat früh an Meisterklassen von Eduardo Hubert, Peter Kairoff und Luis Moura Castro teilgenommen. Die Pianistin studierte an der Musikhochschule Minas Gerais und gewann zahlreiche brasilianische Wettbewerbe. In Karlsruhe folgte ein solistischer Aufbaustudiengang. Seither gibt sie Konzerte in ganz Europa und in Brasilien. Der SWR hat zahlreiche Rundfunkproduktionen mit ihr produziert.

Kooperation mit dem Kultursommer

Stefan Horlitz wiederum ist Studienrat, hat Musik-, Literatur und Medienwissenschaft in Marburg, Prag und Kasan studiert, Sendungen für den Hessischen Rundfunk gestaltet und komponiert auch.

Das Konzert findet am 11. September um 17.30 Uhr in der Scheune des Stadtmuseums in Kaiserslautern statt. Karten gibt es unter www.konzerterlebnis.com/KL oder unter 0157-34248082. Der Nachmittag ist eine Kooperation mit der Stadt Kaiserslautern und gefördert vom Kultursommer Rheinland-Pfalz, der Landeszentrale für politische Bildung und der Lotto-Rheinland-Pfalz-Stiftung.