Im Rahmen der Christuskirchen-Tournee lädt der Kirchenbauverein am Sonntag, 26. März, um 17 Uhr zu einem Cello-Konzert von Natalia Dauer ein. Die Deutsch-Italienerin, Jahrgang 1997, entdeckte mit sechs Jahren das Violoncello. Seit 2007 war sie Jungstudentin bei Professor Ivan Monighetti an der Musikhochschule in Basel und absolvierte dort ihr Bachelorstudium 2019 mit Auszeichnung. 2015 gründete sie das „Festival Junge Klassik“ in Laufenburg, bei dem sie die künstlerische Leitung innehat. Im Herbst 2019 studierte Dauer Dirigieren und Komposition an der Zürcher Hochschule der Künste und belegt seit 2020 ein Masterstudium mit dem Violoncello an der Musikhochschule in Karlsruhe. Als Solomusikerin wird sie ein buntes Programm von Klassik bis hin zur Filmmusik gestalten. Der Eintritt ist frei. Spenden kommen je zur Hälfte dem „Festival Junge Klassik“ und dem Kirchenbauverein Christuskirche zugute.