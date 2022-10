In der Sitzung des Gemeinderats hat die CDU die Verlegung des spätmittelalterlichen Steinkreuzes an der Zufahrt zur Umgehungsstraße beantragt. Als neuen Standort für das Kreuz schlägt sie den Bachbahnradweg nach Rodenbach vor. Die CDU stellt sich auch vor, dass das nähere Umfeld des Kreuzes neu gestaltet werden soll. Die SPD fand, dass das Kreuz an der jetzigen Stelle von mehr Leuten gesehen werde als am Bachbahnradweg und sprach sich für den Schellenbergerhof als Standort aus. Der Rat beauftragte die Verwaltung, beide Vorschläge zu prüfen.