Die CDU Landstuhl will Bürgerbus-Fahrten für Senioren aus der Sickingenstadt ins Lauterer Impfzentrum am Opelkreisel organisieren. Das teilte Fraktionschef Gerhard Malinowski mit. „Die Gemeinde Linden würde uns dafür den Bus zur Verfügung stellen, mit dem das Essen im Ort ausgefahren wird“, berichtet er von einem Gespräch mit Ortsbürgermeisterin Nicole Meier. Die Fahrten sollen zwischen 8 und 11 sowie zwischen 14 und 17 Uhr stattfinden. Noch sucht die CDU, die den Antrag auf Einrichtung eines Fahrdienstes nächste Woche in den Stadtrat einbringen wird, noch nach ehrenamtlichen Fahrern. „Drei Fahrer haben wir schon“, hofft Malinowski auf weitere Ehrenamtliche, die die Initiative unterstützen. Interessenten können sich laut Malinowski beim CDU-Stadtverband melden (E-Mail: info@cdu-landstuhl.de).