In der Diskussion um den Lärmschutz an der A6 hat sich jetzt der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Manfred Schulz zu Wort gemeldet. Er befürchtet, dass ein Tempolimit, wie es die von der SPD-Fraktion initiierte Resolution fordert, nichts bringen wird.

Eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 100 auf der Autobahn zwischen Kaiserslautern-Centrum und Kaiserslautern-West sei aus Sicht der CDU nicht zielführend, so Schulz. Denn der Lärm von der Autobahn gehe weniger von Pkw aus, sondern hauptsächlich von den deutlich lauteren LKW. Für diese gelte jedoch bereits jetzt eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 80 Stundenkilometer. Pkw seien von allen Fahrzeugen am leisesten. „Ein Lkw ist bei Tempo 50 durchschnittlich so laut wie 20 Pkw. Somit wird deutlich, dass eine Geschwindigkeitsbegrenzung für Autos auf Tempo 100 nicht all zu viel Verbesserung bringen wird. Dies ist reine Symbolpolitik“, so Schulz.

Mehr aktiven Lärmschutz gefordert

Der CDU-Politiker vertritt die Auffassung, das Land sei nicht daran gehindert, freiwillig die Grenzwerte etwas deutlicher zu unterschreiten. Zur Not müsse das Land noch etwas mehr als die bisherigen 10,6 Millionen Euro in den Lärmschutz investieren. „Deswegen untermauern wir unsere Forderung an das Land, aktive Lärmschutzmaßnahmen umzusetzen, die die Emissionen an der Quelle vermindern. Hierzu brauchen wir einen verbesserten Lärmschutz in Höhe der Erzhütten, im Bereich der Waschmühltalbrücke und nördlich der Alex-Müller-Straße.“