Anja Pfeiffer wird Kandidatin der CDU für die Oberbürgermeisterwahl. Der Vorstand des CDU-Kreisverbands Kaiserslautern-Stadt hat sich am Montagabend einstimmig dafür ausgesprochen, sie der Mitgliederversammlung im Frühjahr vorzuschlagen.

In einer Online-Konferenz votierte der erweiterte Vorstand, dem auch die Vorsitzenden der Ortsverbände und Vereinigungen angehören, einstimmig für Pfeiffer, die seit Dezember Beigeordnete für Schulen, Soziales, Jugend und Sport der Stadt Kaiserslautern ist.

Anja Pfeiffer war 16 Jahre lang Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Weilerbach. Bei ihrem Amtsantritt 2005 war sie mit 25 Jahren die jüngste hauptamtliche Bürgermeisterin Deutschlands.

Im dritten Anlauf für dieses Amt unterlag sie in der Direktwahl am 25. April 2021 jedoch ihrem Herausforderer, dem SPD-Gegenkandidaten Ralf Schwarm. Daraufhin bewarb sie sich im vergangenen Jahr um die Stelle der städtischen Beigeordneten. Die vormals vom Grünen Joachim Färber besetzte Dezernatsleitung war seit dessen krankheitsbedingtem Ausscheiden vakant. Im Juni 2021 wurde sie vom Stadtrat in den Posten gewählt und trat ihre Stelle im Dezember an.

„Seit ihrer Amtseinführung packt Anja Pfeiffer unsere Probleme in der Stadt mit großer Kompetenz und Einfühlungsvermögen endlich tatkräftig an“, lobt der CDU-Kreisvorsitzende Michael Littig die Kandidatin mit Freude auf die anstehende OB-Wahl. „Kaiserslautern braucht dringend neuen Schwung an der Spitze und dafür ist Anja genau die richtige.“

Pfeiffer wurde 1979 in Kaiserslautern geboren und studierte nach dem Abitur Politikwissenschaft in Mannheim und Trier. „Kaiserslautern ist meine ,Weltstadt’, und ich erlebe jeden Tag, wie viel mehr in dieser Stadt und den Menschen steckt, wenn man die richtigen Entscheidungen trifft“, sagt die frisch gekürte Kandidatin für das Oberbürgermeisteramt. „Ich bin dankbar für das große Vertrauen meiner Partei.“

Am Mittwoch, 2. Februar, wird Anja Pfeiffer mit dem Vorsitzenden des pfälzischen Bezirkstags, Theo Wieder, auf dem virtuellen Neujahrsempfang des CDU-Kreisverbands sprechen und ihre Partei auf das neue Jahr einstimmen.