Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Endspurt im Kampf um den Chefsessel im Lauterer Rathaus: Die CDU-Kandidatin für das Amt der Oberbürgermeisterin, Anja Pfeiffer, bekam am Dienstagabend im Hotel Alcatraz Unterstützung vom ehemaligen CDU-Bundestagsabgeordneten Wolfgang Bosbach. Der 70-jährige CDU-Politiker nahm die rund 120 Zuhörer mit auf einen Ausflug in die politische Lage Deutschlands, blickte auch zurück. In einem wichtigen Aspekt waren sich die beiden mehr als einig.

„Wie die Welt von morgen aussehen wird, hängt in großem Maße von der Einbildungskraft jener ab, die gerade lesen lernen.“ Das Zitat stammt nicht von Wolfgang Bosbach,