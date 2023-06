Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Kaiserslauterer CDU geht mit Manfred Schulz in die Landtagswahl im kommenden März. Eine Teilmitgliederversammlung nominierte am Mittwochabend den stellvertretenden CDU-Fraktionsvorsitzenden im Stadtrat als Kandidaten im Wahlkreis 43, der Kernstadt von Kaiserslautern.Der 42-jährige Diplom-Verwaltungswirt, der in der Finanzabteilung der TU Kaiserslautern arbeitet, erhielt von 18 Wahlberechtigten 16 Stimmen. Zwei Christdemokraten stimmten gegen ihn.

CDU-Kreisvorsitzender Michael Littig beschrieb die Schwere der Aufgabe, der sich Manfred Schulz als Bewerber im Wahlkreis 44 stellt. Er sprach von einer großen Herausforderung. Der Wahlkreis sei SPD-lastig.