Die Amtszeit von Andreas Alter (SPD), Bürgermeister der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn, läuft zum 30. Juni 2022 aus. Zwischen Oktober und März finden daher Bürgermeisterwahlen statt. Ein Termin steht noch nicht fest. Die CDU nominiert am Freitag ihren Kandidaten, teilt Gemeindeverbandsvorsitzender Alexander Roth mit. Er selbst sei bereit, ins Rennen zu gehen und werde sich am Freitagabend dem Votum der CDU-Mitglieder stellen. Ob es weitere Bewerber geben wird, konnte Roth nicht sagen. „Es ist immer möglich, dass Einzelpersonen ihren Hut in den Ring werfen“, sagte er.