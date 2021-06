Der Termin für die Bürgermeisterwahl steht zwar noch nicht konkret fest, die CDU der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn hat aber schon einen Kandidaten. Alexander Roth will sich um das Amt bewerben. Einstimmig wurde er am Freitag bei der Mitgliederversammlung in Hochspeyer nominiert. In seiner Rede betonte der Erste Beigeordnete der Ortsgemeinde Enkenbach-Alsenborn, dass er als Kommunalpolitiker bereits bekannt sei. Er hob hervor, dass er in einer Kaufmannsfamilie aufgewachsen sei. Mit auf den Weg habe sie ihm gegeben, dass die Finanzmittel für Soziales, für ökologische Energieversorgung und anderes zu erwirtschaften seien. Er mache sich daher heute bereits stark für Unternehmer und Investoren, die ihn als Ersten Beigeordneten ansprechen. „Die Verbandsgemeinde an der Spitze der ländlichen Gigabit-Gesellschaft: Das ist die Messlatte.“ Ziel müsse es sein, den Standard der Daseins- und Ärzteversorgung zu halten. „Die Vereine, unsere starke Feuerwehr, eine beste Versorgung unserer vier Schulen sowie die sozialen, kulturellen Projekte mit den Initiativen und Kirchengemeinden sowie gemeinsame touristische Perspektiven sind mir dabei sehr wichtig.“ Der Kandidat hob in seiner Vorstellung zudem die Bedeutung der acht Ortsgemeinden hervor, wo sich das Leben der Verbandsgemeinde abspiele. Die Amtszeit von Bürgermeister Andreas Alter (SPD) läuft zum 30. Juni 2022 aus. Gewählt wird zwischen Oktober und März.