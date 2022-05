„Kaiserslautern kann mehr“ – mehr Sicherheit, mehr Sauberkeit, mehr Wirtschaftsförderung. Anja Pfeiffer, seit Donnerstag offiziell die CDU-Kandidatin für das Amt des Oberbürgermeisters will sich mehr für ihre Heimatstadt einsetzen. Und gleichzeitig die Zusammenarbeit in der Region verbessern.

Vor einem Kaiserslauterer Schöffengericht hatte sich am Donnerstag ein 23-jähriger Mann zu verantworten, dem die Staatsanwaltschaft unerlaubten Besitz von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge zur Last legte. Er deponierte die Drogen in einem Schulspind.

Michael Schmitt, Inhaber der gleichnamigen Metallbau Schmitt GmbH, braucht um den Fortbestand seines Unternehmens nicht bange zu sein. Die Schlosserei, die er einst von seinem Vater übernommen hat, wird er bald in jüngere Hände übergeben. Ein Glücksfall, der längst nicht jedem Handwerksbetrieb beschieden ist. Der Text ist Auftakt unserer neuen Serie „Mit Hand und Verstand“.

„Ich kann mit großer Sicherheit sagen, dass die Bürger sich nicht zufrieden geben werden, wenn keine Besserung eintritt“,

sagt der Frankensteiner Ortsbürgermeister Eckhard Vogel (FWG). Zehn Hinweistafeln zur Vermeidung von Motorradlärm wurden von der Ortsgemeinde in Kooperation mit dem ADAC für rund 1000 Euro angeschafft.

Als eine Streife der Polizei am Donnerstagmittag in Kaiserslautern den Fahrer eines Fiat Punto kontrollieren wollte, nahm dieser Reißaus und leistete später Widerstand.

Noch ein Tipp zum Wochenende: Zwischen Geschichte und Moderne, zwischen Fotografien und Fadenspinnereien, zwischen europäischer Kunst und japanischem Papiertheater bewegt sich am Sonntag der 45. „Internationale Tag des Museums“.