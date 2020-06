Der Lauterer CDU-Kreisverband hatte im August 2019 Monika Schirdewahns Ausschluss aus der CDU angestrengt, da sie im Frankensteiner Gemeinderat eine Fraktion mit AfD-Mitglied Horst Schirdewahn, ihrem Ehemann, eingegangen war. Der CDU-Kreisverband sieht darin parteischädigendes Verhalten.

Nachdem das CDU-Bezirksgericht in Neustadt den Ausschluss im Oktober bestätigt hatte, ging Schirdewahn eine Instanz weiter zum Landesparteigericht. Darin hat sich Schirdewahn – im Gegensatz zu vorher – von einem Anwalt vertreten lassen. „Es wurden schon neue Aspekte vorgetragen“, erzählt der Vorsitzende des Gerichts, Paul Glauben, „wie die Wahl in Thüringen.“ Dort hat sich im Februar FDP-Mann Thomas Kemmerich mit den Stimmen von CDU, AfD und FDP zum Ministerpräsidenten wählen lassen, war nach heftiger bundesweiter Empörung aber zurückgetreten. Das dreiköpfige Parteigericht habe auch in anderen Ländern nach ähnlichen Fällen geguckt, aber kein Beispiel gefunden.

Das Gericht wolle keinen „Schnellschuss“, denn sollte sich Schirdewahn im Fall einer Bestätigung des Parteiausschlusses an das Bundesparteigericht wenden, gehe es in dieser „Revisionsinstanz nur noch um Verfahrensfehler“. Das Gericht werde beraten und voraussichtlich bis Donnerstag nächster Woche eine Entscheidung treffen.