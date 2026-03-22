Der Kampf im Wahlkreis Kaiserslautern II ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen bis zum letzten Stimmbezirk. Am Ende gewinnt Norbert Herhammer (CDU) – vor Dennis Matheis (SPD).

Norbert Herhammer (CDU) freute sich ungemein. Seine knappe Niederlage von vor fünf Jahren konnte er in einen Sieg verwandeln – auch wenn das Rennen diesmal noch knapper ausfiel als damals, gegen den Sozialdemokraten Thomas Wansch. „Aber gewonnen ist gewonnen“, hielt der Otterberger fest. Am Ende vereinte er 11.012 Stimmen auf sich, Dennis Matheis (SPD) wollten 10.922 Wähler in Mainz sehen. Dass der Wahlkreis 45 für die CDU ein „schwieriger Beritt“ sein würde, hatte Herhammer erwartet. Dass es am Ende aber so knapp ausgehen würde, das überraschte ihn dann doch.

Wirklich lange feiern konnte der Lehrer am Sonntag aber wohl nicht. „Am Montag lasse ich eine Kursarbeit schreiben und habe neun Stunden Schule“, erzählte er mit einem Lachen. Spätestens ab dem 18. Mai, wenn sich das Landesparlament konstituiert, wird er dann vom Schuldienst freigestellt. Bis dahin „wird viel Arbeit auf mich zukommen, um den Abschied von der Schule und den Einstieg ins Parlament zu organisieren“, sagte er. Arbeit, auf die er sich freut.

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„Habe gekämpft wie ein Tiger als Newcomer“

Feierstimmung wollte bei der Wahlparty im Kaiserslauterer Rathaus nicht so recht aufkommen. Bei den meisten der Anwesenden – die AfD war dort kaum vertreten – herrschte eher Katerstimmung. „Es tut schon weh, wenn es so knapp ist, aber ich habe gekämpft wie ein Tiger und brauche mich definitiv nicht zu verstecken, als Newcomer gegen einen erfahrenen Kandidaten“, sagte Dennis Matheis. Wenige Minuten vorher war klargeworden: Um eine Haaresbreite klappt es für ihn nicht mit dem Einzug in den Mainzer Landtag – über die Landesliste war Matheis ohne Chance.

Während der Auszählung der 83 Stimmbezirke hatte sich ein spannender Dreikampf entwickelt: Lag Dirk Bisanz (AfD) zu Beginn sogar noch an der Spitze, wendete sich das Blatt schließlich – und Herhammer, der Otterberger, überholte ihn und Matheis.

Dirk Bisanz, der Direktkandidat der AfD, landet auf Platz drei im Wahlkreis 45. Den Einzug in den Landtag schafft er dennoch – über die Liste. Foto: Peter-Pascal Portz

Bisanz selbst verbrachte den Sonntagabend in Mainz, auf der Wahlparty der AfD-Fraktion im Landtag. Dort konnte sich der 67-jährige Kommunalpolitiker der Rechtsaußen-Partei gleich mal mit seinem neuen Arbeitsplatz vertraut machen – denn auch ohne das Direktmandat schafft er den Einzug. Über die Landesliste: Platz 13. Bisanz selbst holte 25,1 Prozent der Erststimmen. „Das ganze Engagement, das wir im Wahlkampf gezeigt haben, das habe ich so noch nie erlebt“, begründete der Kaiserslauterer den massiven Stimmenzuwachs. Er sprach von einem „unglaublichen Mitgliedereinsatz“ – und ja, auch von einer „Abstrafung der Bundespolitik“, die der AfD viele Stimmen beschert habe. „Die Menschen sind unzufrieden“, meinte der Zahnarzt, der sich im Landtag vor allem in der Gesundheitspolitik einbringen will.

Jasmin Awan scheitert mit FW an Fünf-Prozent-Hürde

„Es hat mich schon sehr beschäftigt, dass Dirk Bisanz zeitweise vorne lag und es insgesamt so eng wurde“, sagte SPD-Mann Matheis. „Wir müssen wesentlich bürgernäher werden und uns für die Arbeiter wieder sichtbarer einsetzen.“ Dennoch war der 28-Jährige zufrieden mit seinem Abschneiden und froh, dass die SPD zumindest bei den Zweitstimmen im Wahlkreis vor AfD und CDU lag. Die Gründe für die Schlappe im Land sah er auch auf Bundesebene: „Vielleicht muss sich da die ein oder andere Personalie bei uns verändern.“

Gegen 21 Uhr wurde Jasmin Awan ( FW) endgültig bewusst, dass ihre Partei an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern wird – und sie damit nicht in den Landtag rückt. Über die Liste hätte die Direktkandidatin den Einzug schaffen können, die FW landeten aber bei nur 4,2 Prozent der Zweitstimmen. „Der Zuspruch ist ja da, kommunal. Doch wir schaffen es nicht, unsere Wähler auf die Landesebene zu kriegen“, sagte sie am Rande der Wahlparty im Rathaus.

Michael Kunte (Bündnis 90/Die Grünen) war zufrieden mit seinem Resultat: „Wir haben einen klaren Zweitstimmenwahlkampf gemacht“, betonte er. „Wir wollten vor allem einen AfD-Sieg verhindern.“ Und das sei ihnen gelungen.