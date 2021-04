Am Samstagmorgen hat die Delegiertenversammlung der CDU in der Otterberger Stadthalle den Rammelsbacher Xaver Jung zu ihrem Bundestagskandidaten für den Wahlkreis Kaiserslautern-Donnersberg-Kusel (209) gekürt. Der 59-jährige Lehrer erhielt 33 Stimmen, auf seinen Gegenkandidaten Michael Littig, den Vorsitzenden des Kreisverbandes Kaiserslautern-Stadt, entfielen 23 Stimmen. Ende März hatte ein dritter Bewerber, Rudolf Jacob aus Winnweiler, seine Kandidatur zurückgezogen.

Jung bewirbt sich damit bereits zum vierten Mal um ein Direktmandat, bei den vergangenen drei Anläufen scheiterte er jeweils recht knapp an Gustav Herzog (SPD). 2013 zog Jung über die Landesliste in den Bundestag ein. Herzog tritt in diesem Jahr nicht mehr an. Die SPD hat daher bereits im September 2020 Matthias Mieves als Direktkandidaten nominiert.

Der Wahlkreis umfasst die Stadt Kaiserslautern, die Verbandsgemeinden Enkenbach-Alsenborn, Otterbach-Otterberg und Weilerbach aus dem Landkreis Kaiserslautern sowie den Landkreis Kusel und den Donnersbergkreis.