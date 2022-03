Nach der FDP-Fraktion im Stadtrat hat jetzt auch die CDU-Fraktion die Entwicklung auf dem Pfaff-Gelände scharf kritisiert. Am Montag war bekannt geworden, dass knapp 41 Millionen Euro in der Finanzplanung fehlen und keine Städtebaufördermittel mehr vorhanden sind, obwohl die Erschließung noch nicht einmal angelaufen ist, Altlastensanierung, Abriss und Bodenarbeiten noch laufen. „Abgesehen von Diskussionen über Einzelvorhaben, beispielsweise Kesselhaus oder EnStadtPfaff, wurde der Rat vom Oberbürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzenden der Pfaff-Areal Entwicklungsgesellschaft PEG scheinbar nicht hinreichend informiert“, moniert Manfred Schulz, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU. „Es bestehen erhebliche Risiken für den städtischen Haushalt“, befürchtet er.

„Keine Fortschritte bei Vermarktung“

Der Gesamtzustand sei skandalös, in der Vermarktung gebe es seit Jahren absolut keinen Fortschritt, es sei nichts verkauft, kein Projekt ausgeschrieben. „Dabei sind die Verkaufserlöse eine zentrale Säule der Projektfinanzierung.“ CDU-Fraktionsvorsitzender Michael Littig, der erst vor wenigen Wochen in den Aufsichtsrat der PEG nachgerückt ist, verweist darauf, dass Anfang Februar eine umfassende Bestandsaufnahme gestartet und sowohl Pfaff-Projektbeteiligte als auch Investoren gehört wurden. Das sei parteiübergreifend angeschoben worden. „Als Aufsichtsrat muss man sicher Vertraulichkeiten bewahren und Schaden von der Gesellschaft abwehren. Die im Stadtrat in öffentlicher Sitzung präsentierten schwierigen Aussagen genügen jedoch sicher, damit jeder die Situation hinreichend bewerten kann. Es ist offensichtlich, dass sich substanziell und strukturell sehr schnell und viel ändern muss, um die gemeinsamen Ziele noch erreichen zu können“, so Littig.

Kritik an Informationspolitik

Schulz vermutet, dass Oberbürgermeister Klaus Weichel in der Vergangenheit nicht nur den Stadtrat unzureichend informiert hat, sondern auch dem Aufsichtsrat relevante Informationen vorenthalten hat. Schulz fordert „schnellstmöglich“ einen verbindlichen und belastbaren Projektplan für Pfaff, inklusive einer Finanzplanung. Die Rolle der gesamten Führung der PEG inklusive Aufsichtsrat und dem Aufsichtsratsvorsitzenden Oberbürgermeister Weichel müsse kritisch hinterfragt werden.