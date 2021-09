Nach der Absage der Oktoberkerwe kritisiert die CDU die Entscheidung des Oberbürgermeisters. Die Stadtratsfraktion beantragt, die Oktoberkerwe und den damit verknüpften verkaufsoffenen Sonntag doch stattfinden zu lassen. Heute soll im Stadtrat darüber gesprochen werden.

Die CDU-Stadtratsfraktion habe kein Verständnis für die von Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) und Marktdezernentin Beate Kimmel (SPD) getroffene Entscheidung, die Oktoberkerwe, sowie den damit verbundenen verkaufsoffenen Sonntag vorzeitig abzusagen. Der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Manfred Schulz kritisiert die Entscheidung des Stadtvorstands: „Wir können die Absage der Oktoberkerwe und des verkaufsoffenen Sonntags nicht nachvollziehen. Aufgrund der Tatsache, dass faktisch inzwischen allen Einwohnern ein Impfangebot gemacht wurde, hat die städtische Gesellschaft wieder einen legitimen Anspruch auf Normalität.“

„Lieber werden bequeme Entscheidungen getroffen“

Schulz verweist darauf, dass beispielsweise in Worms das Backfischfest stattfindet, in Pirmasens der Grenadiermarkt, in Zweibrücken ein Sommerfestival und in der Vorderpfalz wieder Weinfeste stattfinden: „Andere Kommunen nehmen die rechtlichen Möglichkeiten solche Veranstaltungen durchzuführen wahr, nur in Kaiserslautern sollen keine Volksfeste dieser Art möglich sein. Das verstehe wer will.“

Schulz kritisiert den Oberbürgermeister und die Marktdezernentin. Die dürften sich „nicht länger hinter einem nicht gewählten Krisenstab verstecken. Es fällt doch sehr auf, dass die Stadt als Veranstalter nicht bereit ist, Verantwortung zu übernehmen und solche Veranstaltungen durchzuführen. Lieber werden für die Verwaltung bequeme Entscheidungen getroffen, die jedoch zulasten der Lebensqualität unserer Bürger gehen, und zudem dem städtischen Einzelhandel und den Schaustellern schaden.“