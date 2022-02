Ein bisschen Aufbruchstimmung in einer bedrückenden Zeit war am Mittwochabend beim digitalen Neujahrsempfang der Kaiserslauterer CDU zu spüren. In der Stadt gebe es eine Fülle von Einrichtungen, nach denen sich andere „die Finger lecken“ würden, sagte Bezirkstagsvorsitzender Theo Wieder. Die neue Sozialdezernentin Anja Pfeiffer blickte zurück auf ihre ersten Tage im Amt und voraus auf einen „närrischen“ OB-Wahlkampf.

Mit den Neujahrsempfängen in Vor-Corona-Zeiten mit hunderten Gästen sei der digitale Neujahrsempfang nicht zu vergleichen, sagte der Vorsitzende der Kaiserslauterer CDU, Michael Littig. Der existenzielle Wunsch für das neue Jahr sei, dass die Gesellschaft diese Pandemie überwinde. Dass das digitale Format dennoch gut ankam, zeigte sich daran, dass die Gäste im ungewohnten Rahmen auch noch für den „nichtöffentlichen Teil“ zusammenblieben.

Pfeiffer: Lüftungsanlagen nicht auf Kosten der Digitalisierung umsetzen

Da wurde dann über das passende Kostüm für Anja Pfeiffer im OB-Wahlkampf gescherzt – einem „harten, aber hoffentlich fairen Wahlkampf“, wie Littig sagte. Als Termin für die Wahl schlägt Oberbürgermeister Klaus Weichel nämlich den 12. beziehungsweise den 26. Februar für eine Stichwahl vor. Damit fiele der Endspurt im Kampf um Wählerstimmen in die heiße Phase der närrischen Session. Ob Pfeiffer, die im Frühjahr von den CDU-Mitgliedern offiziell als Kandidatin nominiert werden soll, als Burgfräulein oder als Liselotte von der Pfalz die meisten Stimmen sammeln könnte, blieb offen. Theo Wieder, von 2000 bis 2015 Oberbürgermeister Frankenthals, wusste aber aus Erfahrung: „Fasnacht ist ein wesentliches Element im OB-Wahlkampf“.

In ihr neues Amt als Sozialdezernentin ist Pfeiffer im Dezember unter anderem mit Besuchen in Kindergärten gestartet. Inzwischen hat sie die ersten Schulen besucht, um sich ein Bild vor Ort zu machen. Es fehlen Kita-Plätze und Sozialwohnungen, durch den Wegfall von Hortplätze sei eine „Lücke ins System gerissen worden“, weil Betreuungsmöglichkeiten in den Ferien fehlen, gab Pfeiffer eine erste Bestandsaufnahme. Die Stadt habe eine gute Jugendsozialraumanalyse vorgelegt. Nun müsse es an die Umsetzung gehen, etwa an die Professionalisierung der Jugendarbeit. In den Schulen müsse man eine Lösung finden, um die Installation der Lüftungsanlagen, die wichtig seien, nicht auf Kosten der Digitalisierung umzusetzen. Für den Stadtrat wünschte sie sich ein Anpacken statt endloser Diskussionen. „Wir müssen zu einem Miteinander und Umgang kommen, mit dem es uns gelingt, die Stadt nach vorne zu bringen“, sagte Pfeiffer, auf ihre Wünsche für 2022 angesprochen. Ein gutes Signal wäre auch ein Aufstieg des FCK, „der das Tor zur Zweiten Liga aufgestoßen hat“.

Einrichtungen des Bezirksverbandes steigern Lebensqualität

Theo Wieder, der Vorsitzende des Bezirkstages Pfalz, betonte, welch Potenzial die Stadt habe, als Hauptstadt des Digitalen, aber auch als Hauptstadt des Bezirksverbandes Pfalz. Unter anderem das Pfalztheater, die Pfalzgalerie und die Pfalzbibliothek seien in Kaiserslautern heimisch. Einrichtungen, die von allen Städten und Kreisen mitfinanziert werden und die für eine Lebensqualität in der Stadt sorgten, die man schätzen sollte. „Ich habe nicht immer das Gefühl, dass das allen Kaiserslauterern bewusst ist“, sagte Wieder. Mit Blick auf die Diskussion über den städtischen Zuschuss zum Pfalztheater merkte der Bezirkstagsvorsitzende an, es gebe wohl keine andere Stadt, die für solch ein Haus so wenig aus dem eigene Haushalt zahlen müsste.