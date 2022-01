Der CDU-Stadträtin Elisabeth Heid ist nach eigenen Angaben zu Ohren gekommen, dass die Stadtspitze seit Jahresbeginn darauf verzichtet, hochbetagten Mitbürgern zum Geburtstag zu gratulieren und eine kleine Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Die ehemalige Vorsitzende des Seniorenbeirates der Stadt hat deshalb mit Blick auf die Stadtratssitzung am kommenden Montag eine Anfrage an Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) formuliert. Sie möchte von Weichel wissen, ob er die Einstellung der Gratulationen veranlasst hat und ob – sollte dies zutreffen – das Vorgehen mit der zuständigen Sozialdezernentin Anja Pfeiffer (CDU) abgestimmt worden ist. „Welche Beweggründe liegen der Maßnahme zugrunde?“, heißt es in der Anfrage, die der RHEINPFALZ vorliegt. Zudem fordert Heid Angaben zu den finanziellen Aufwendungen der Gratulationen und welcher Personenkreis, sprich ab welchem Alter, in der Vergangenheit Menschen bedacht worden sind.