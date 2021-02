Der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Manfred Schulz hat in der vergangenen Stadtratssitzung 600 Unterschriften gegen die Erweiterung des Baugebiets Alex-Müller-Straße an Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) übergeben. Die CDU werde sich auch weiterhin für den Erhalt der Frischluftschneise, das beliebte Naherholungsgebiet und gegen Überschwemmungsszenarien einsetzen, kündigte er gegenüber der RHEINPFALZ an. Dies entspreche auch der ursprünglichen Planung und dem landespflegerischen Maßnahmenkatalog, der offenbar über die Jahre in Vergessenheit geraten sei, so Schulz.

Beim Erwerb ihrer Grundstücke sei den Anwohnern seitens der Verwaltung damals zum Teil schriftlich versichert worden, dass eine Bebauung auf den landwirtschaftlich genutzten Flächen auch in Zukunft nicht vorgesehen sei. Dieses Versprechen gelte es auch weiterhin zu halten, fordert Schulz, der für den Landtag kandidiert.