Ein 84-Jähriger hat am Mittwochvormittag in der Steinstraße in der Altstadt eine 29-jährige Frau belästigt. Der Mann rief der vorbeigehenden Passantin anzügliche Bemerkungen hinterher. Nach Angaben der Polizei meldete die Frau den Vorfall kurz darauf bei einer Polizeidienststelle. Zusammen mit einer Streife konnte die Frau den Senior in der Altstadt identifizieren. Die Beamten stellten seine Personalien fest und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung auf sexueller Grundlage ein. Die Polizei betont, dass anzügliche Zurufe, Hinterherpfeifen und ähnliche Verhaltensweisen strafbar sein können. „Sogenanntes Catcalling ist kein harmloser Spaß und kann für Betroffene sehr belastend sein“, heißt es in der Pressemitteilung. Wer sich belästigt fühlt oder Zeuge einer solchen Situation wird, kann sich jederzeit an die Polizei wenden.