Es war ein tränenreicher Abschied geworden, und zwar von beiden Seiten, als Carolin Barth im November vor zwei Jahren nach einer „gigantischen“ Kampagne als „Tollität“ des Karnevalvereins zurücktreten musste. In dem Moment, in dem die Krone an ihre Nachfolgerin ging, hätte sich Carolin I. niemals vorstellen können, dass sie selbst den Narrenthron des KVK ein zweites Mal besteigen würde.

Als „Carolin I. 2.0“ wird sie genau dies tun. Am 8. Januar wird der KVK sie offiziell zu seiner Prinzessin küren; Krone und Zepter liegen schon bereit –